الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كانت بتنظف سجادة".. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بالقليوبية

سقوط امرأة
سقوط امرأة

لقيت ربة منزل بالقليوبية مصرعها إثر سقوطها من علو من على سطح الطابق الرابع بعقار منزلها بدائرة مركز شرطة الخانكة وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام.

 

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وسؤال أهليتها وورود تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول ربة منزل مصابة بكسور متفرقة بالجسم وتوفيت فور وصولها المستشفى.

 

وانتقلت قوة أمنية وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ف. ج. ع" 24 سنة ربة منزل إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ إثر سقوطها من أعلى سطح الطابق الرابع بالعقار محل سكنها.

 

وتبين أن المتوفاة كانت تقوم بتنظيف سجادة أعلى سطح العقار واختل توازنها وسقطت على الأرض بالشارع ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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