الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة مجهولة الهوية وسط زراعات الأرز فى طنطا

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، على جثة مجهولة الهوية لشاب ملقاة وسط زراعات الأرز بطريق شوبر بمنطقة الاستاد بطنطا، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة وسط زراعات الأرز بطريق شوبر بمنطقة الاستاد.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أنها لشاب مجهول الهوية، وتم نقل الجثمان للمشرحة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.

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