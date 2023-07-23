البارالمبية: وضعنا معايير للانضمام لمنتخب أثقال ذوي الإعاقة في بطولة العالم بدبي

تسبب استبعاد عدد من اللاعبين من منتخب مصر لرفع الأثقال لذوي الإعاقة من معسكر المنتخب القومي بالمركز الأولمبي بالمعادي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال بدبي خلال الفترة من 14 وحتى 31 أغسطس القادم، إلى العديد من التساؤلات والاستفسارات، ومنهم من اشتكى من ظلم الاختيار خلال الأيام الماضية.

ومع ذلك، أوضحت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى أنها وضعت شروطًا ومعاييرًا للانضمام للمنتخب خلال هذه المرحلة، وخاصة في بطولة العالم القادمة بدبي والمؤهلة للبارالمبياد باريس 2024.

وأكدت اللجنة بأن المعايير طبقت على الجميع وأهمها أن يحصل اللاعب على أحد المراكز من الأول إلى السادس حتى يستطيع الانضمام واللعب لمنتخب مصر، وهذه الشروط والمعايير تم إعلانها للاعبين منذ شهور ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة، لأننا نتحدث عن منتخب مصر، والانضمام سيكون للاعب الجاهز فقط لهذه البطولة القوية، حتى يكون تمثيل مصر له أهداف، ومن أهمها التأهل لباريس، وليس التمثيل المشرف فقط مهما كان اسم اللاعب ونتائجه السابقة.

ولهذا تم وضع استراتيجية كاملة للمرحلة القادمة، مع وضع معايير محددة لاشتراك اللاعبين واللاعبات في بطولة العالم القادمة.

وبعد اختبارات عديدة ومتنوعة، تم اختيار الأفضل جاهزية في الوقت الحالي، وضم المنتخب 16 لاعبًا ولاعبة من الصف الأول، و4 من الناشئين اجتازوا تلك المعايير، ليصبح المشاركون بالبطولة 20.

كما تم منح الفرصة لـ 12 لاعبًا ولاعبة لم تنطبق عليهم المعايير في المرة الأولى، بعمل 3 تجارب تحت إشراف حكام دوليين ومحليين.

ولم يحقق أي لاعب منهم المعايير المطلوبة خلال التجارب، كما لم تتلق اللجنة أي شكاوى أو طلب بخصوص التجارب قبل إجرائها.

وأن اللجنة تعمل بشفافية وعدالة مع جميع اللاعبين واللاعبات، وتدعمهم بشكل مستمر، كما أن اللجنة تثمن حرص عائلات الأبطال على مشاركة ذويهم في البطولات بعد تحقيقهم المعايير المطلوبة.

ونؤكد هنا أن الفرصة ما زالت قائمة أمام جميع اللاعبين للتأهل إلى دورة باريس البارالمبية 2024، من خلال التدريب الجاد والالتزام.