الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كواليس تعدي 3 أشقاء على سيدة بسلاح أبيض في البحيرة

سلاح أبيض
سلاح أبيض

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن (تعدى بعض الأشخاص على سيدة بسلاح أبيض) بالبحيرة.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ (9) الجاري تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (3 أشقاء "أنجال عمومة زوجها" مزارعين- مقيمون بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدي عليها بسلاح أبيض فأحدثوا إصابتها بجرحين قطعيين بالرأس.

 

وعللت ذلك لوجود خلافات بينهم على قطعة أرض زراعية واعتقادهم أنها سبب الخلافات العائلية، وسابقة قيام الشاكية باتهام (والد المشكو فى حقهم وشقيق آخر لهم) بالتزوير فى عقد قطعة الأرض الزراعية محل النزاع (وما زالا قيد الحبس الاحتياطي).

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وأرشد أحدهم عن (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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