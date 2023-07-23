الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التربية والتعليم يكشف مؤشرات النجاح فى امتحانات 4 مواد

صورة الحدث
صورة الحدث

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء، والتي بلغت 88.9%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي، اليوم، لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ، والتي بلغت 90.2%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.  

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.  

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

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