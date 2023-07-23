"الداخلية" تضبط المتهمين بتعذيب قط وتصويره

الأحد 23/يوليو/2023 - 03:31 م 7/23/2023 3:31:48 PM

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلال أحد الأشخاص يقوم بتعذيب حيوان "قط".

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "القائم بتعذيب القط - القائم بالتصوير - القائم بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي" – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة)، وبحوزتهم “هواتف محمولة تحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه”، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.