الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية": اللقاء الوطنى الفلسطينى هدفه توحيد الصف

اللقاء الوطني الفلسطيني
اللقاء الوطني الفلسطيني

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل انطلاق اللقاء الوطني الفلسطيني تمهيدًا لانعقاد اجتماع أمناء الفصائل في القاهرة.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن هناك رغبة كبيرة في المشاركة في اللقاء الوطني الفلسطيني، مشيرة إلى أن الرسائل التي ستصدر عن هذا الاجتماع ستكون مسموعة من كافة الفصائل التي شاركت في هذا اللقاء.

وأضافت أن اللقاء الوطني الفلسطيني يأتي في إطار دعم المصلحة الفلسطينية ودعم لقاء القاهرة المرتقب في نهاية هذا الشهر، مؤكدة أنه كانت هناك مشاركة واسعة من قبل الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في اللقاء الوطني.

وتابعت: "المجتمعون في اللقاء الوطني طالبوا بضرورة العودة لوحدة الصف الوطني الفلسطيني؛ لتجنب الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجنب زيادة الاستيطان والاغتيالات".

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت العديد من الانتهاكات والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال، وكل ذلك دفع الفلسطينيين إلى إعادة توحيد الصف مرة أخرى.

واستكملت: "اللقاء أيضًا تضمن المطالبة بضرورة تشكيل وحدة وطنية فلسطينية تضم الفصائل الفلسطينية، وأيضًا شخصيات وطنية وكفاءات علمية من كل المجتمع؛ لوضع قاعدة أساسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

اللقاء الوطني الفلسطيني القاهرة الإخبارية فلسطين الإحتلال الإسرائيلي انطلاق اللقاء الوطني الفلسطيني

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

"الدستور" تكشف سر اعتذار مرتضى ونجله عن السفر للسعودية مع بعثة الزمالك

بعد خطوبتها.. غموض يحيط بسقوط فتاة من غرفة نومها ببولاق الدكرور

العثور على جثة شاب مقتولًا فى ظروف غامضة بالسلام

الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد زيزو

القبض على عاطل وراء مقتل شاب عثر على جثته فى شقة بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش