بعد خطوبتها.. غموض يحيط بسقوط فتاة من غرفة نومها ببولاق الدكرور

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة فتاة 17 سنة سقطت من أعلى عقار سكني بمنطقة بولاق الدكرور بعد أيام من حفل خطوبتها.

كانت مباحث بولاق الدكرور تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار مسكن أسرتها بدائرة القسم، فانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة 17 سنة ترتدي كامل ملابسها، ومصابة بكسور متفرقة ونزيف خارجي بسبب سقوطها من شرفة غرفة نومها في ظروف غامضة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق، التي طالبت من ضباط مباحث بولاق الدكرور بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وكشف غموضها.

قام فريق البحث التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الحادث، كما تم الاستماع إلى أقوال أقارب وجيران الفتاة المتوفاة لكشف أسباب الحادث، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.