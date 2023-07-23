الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد خطوبتها.. غموض يحيط بسقوط فتاة من غرفة نومها ببولاق الدكرور

سقوط فتاة
سقوط فتاة

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة فتاة 17 سنة سقطت من أعلى عقار سكني بمنطقة بولاق الدكرور بعد أيام من حفل خطوبتها.

كانت مباحث بولاق الدكرور تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار مسكن أسرتها بدائرة القسم، فانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة 17 سنة ترتدي كامل ملابسها، ومصابة بكسور متفرقة ونزيف خارجي بسبب سقوطها من شرفة غرفة نومها في ظروف غامضة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق، التي طالبت من ضباط مباحث بولاق الدكرور بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وكشف غموضها.

قام فريق البحث التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الحادث، كما تم الاستماع إلى أقوال أقارب وجيران الفتاة المتوفاة لكشف أسباب الحادث، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

"الدستور" تكشف سر اعتذار مرتضى ونجله عن السفر للسعودية مع بعثة الزمالك

بعد خطوبتها.. غموض يحيط بسقوط فتاة من غرفة نومها ببولاق الدكرور

العثور على جثة شاب مقتولًا فى ظروف غامضة بالسلام

الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد زيزو

القبض على عاطل وراء مقتل شاب عثر على جثته فى شقة بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش