سفير اليابان بمصر: حريصون على زيادة استثماراتنا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكد سفير اليابان في مصر، أوكا هيروشي، حرص المزيد من الشركات والمؤسسات في بلاده على المضي قدمًا في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جاء ذلك خلال استقبال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفير الياباني ووفد لجنة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة بمجلس النواب الياباني، برئاسة كيهارا مينورو، رئيس اللجنة.

وكان في استقبالهم وليد يوسف، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج.

وقالت المنطقة الاقتصادية، في بيان، اليوم الأحد، إن السفير الياباني أكد خلال الزيارة على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتطور اللافت الذي تشهده مؤخرًا، خاصة في ظل الجولة الترويجية الناجحة لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعاصمة اليابانية طوكيو في أبريل الماضي.

وأضافت: فتحت الجولة الباب أمام مجتمع المال والأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى المنطقة الاقتصادية في قطاعات حيوية مثل قطاع السيارات والصناعات المغذية، وأيضًا قطاع الوقود الأخضر وتموين السفن به، مشيرة إلى الطلب المتنامي عالميًّا على مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة أعباء التغيرات المناخية شديدة الخطورة.

وأضافت المنطقة، في البيان، أن الزيارة جاءت في إطار رغبة وفد مجلس النواب الياباني في تعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة وتطوير البنية التحتية، والتعرف عن قرب على جهود المنطقة الاقتصادية في سبيل تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على جانبي المجرى الملاحي لقناة السويس التي تعد شريان التجارة الدولية.

وخلال اللقاء قدم ممثلو المنطقة الاقتصادية عرضًا تناول أبرز مقومات المنطقة الاقتصادية من 6 موانئ تابعة تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، و4 مناطق صناعية تتنوع القطاعات الصناعية واللوجستية فيها.

كما تم التأكيد على أن التكامل بين الموانئ التابعة للهيئة والمناطق الصناعية يحقق أفضلية تنافسية لمستثمري الهيئة من خلال الوصول لمختلف الأسواق العالمية.

وتطرق العرض كذلك لجهود الهيئة لخلق مجتمعات صناعية متكاملة من خلال استثمار ما يزيد على 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أحدث المعايير العالمية، فضلًا عن خدمات تموين السفن التي قدمتها الهيئة مؤخرًا بثلاثة من موانئ تابعة في شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والسخنة.

كما تطرق الحديث إلى مدى نجاح الشركات اليابانية العاملة بمشروعات الهيئة مثل تحالف "تويوتا بولوريه إن واي كيه" المسئول عن تشغيل محطة الرورو بميناء شرق بورسعيد، كذلك تعاقد شركة نيسان لإنشاء مصنع سيارات لها بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة.

من جانبه، أعرب كيهارا مينورو عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف عن قرب على ما تتمتع به من مقومات ترفع من تنافسيتها إقليميّا، مشيرًا إلى مدى حرص وفد مجلس النواب الياباني على تعزيز التعاون مع المنطقة لا سيما في مجالات البنية التحتية، وما يرتبط بها من مشروعاتٍ تتطلب ضخ استثماراتٍ ضخمة لتنفيذها.

وأكد دور لجنة الأراضي والنقل والسياحة بمجلس النواب في العمل على دعوة الشركات اليابانية العاملة في المجالات ذات الصلة لزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف على الفرص الاستثمارية بها، معربًا عن تمنياته الصادقة والوفد البرلماني للمنطقة الاقتصادية وإدارتها بالتوفيق في تحقيق ما تصبو إليه من نجاحات في المرحلة المقبلة.