السيطرة على حريق معمل تحليل شرق الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع بأحد المعامل الخاصة بشارع المعهد الديني، بمنطقة العصافرة قبلي، التابعة لحى المنتزه ثان، وذلك دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًَا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بوقوع حريق بمنطقة العصافرة قبلي، داخل أحد معامل التحليل الخاصة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ثان، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وعدم امتداده إلى للوحدات المجاورة للحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.