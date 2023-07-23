الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة عامل مخنوقا وملقى أمام منزله فى القنطرة شرق

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة عامل بمخبز مخنوقا وملقى أمام مدخل منزله فى القنطرة شرق بالإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارىء تحت تصرف النيابة العامة. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بورود بلاغ من "صلاح .ع.ه" 49 عام رئيس تمريض بصحة شمال سيناء ومقيم عزبة الصحة دائرة مركز القنطرة شرق بعثوره على جثة نجله "صلاح" 22 عام عامل بمخبز ملقاه أمام منزله وعليه آثار خنق وسحجات فى الجسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث القنطرة شرق إلى مكان البلاغ حيث تبين من خلال مناظرتهم للجنة أن الجثة ملقاة على ظهرها وترتدى كامل ملابسها وعليها آثار خنق حول العنق وسحجات بالجسم. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى ابوخليفة للطوارئ وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق من جهودهم لكشف لغز العثور على الجثة والوصول إلى مرتكبي الواقعة والقبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة.

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