الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الأحرار الدستوريين يدين حرق القرآن فى السويد

الأحرار الدستوريين
الأحرار الدستوريين

أدان حزب الأحرار الدستوريين بمصر، بقيادة المحاسب مجدي عفيفي رئيس الحزب والمستشار محمد يكن أمينه العام، بشدة، حادثتي حرق نسخ من القرآن الكريم في مدينتي مالمو وستوكهولم في السويد، التي نفذها متطرفون مُعادون للإسلام والمسلمين، والتي تعد اعتداءات على حرية المعتقد والضمير، وانتهاكات للقيم الإنسانية والأخلاقية، واستفزازات لمشاعر المسلمين في كل مكان.

وطالب حزب الأحرار الدستوريين، السلطات السويدية بالتحقيق في هذه الحوادث، ومحاسبة المسئولين عنها، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وكذلك بضرورة احترام حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وكرامة، دون تعرض لأي نوع من التضييق أو التهديد.

وأكد أن حزب الأحرار الدستوريين متضامن مع المسلمين في كل مكان، ويرفض كل أشكال التطرف والإرهاب والكراهية، التي تهدف إلى زعزعة الأمن والسلام في العالم، ويرى أن التعاون والحوار بين مختلف الأديان والثقافات هو الطريق للتسامح والتعايش.

ودعا حزب الأحرار الدستوريين جموع المصريين إلى مقاطعة المنتجات والخدمات التجارية التابعة للشركات والجهات السويدية، كوسيلة للضغط على اقتصاد هذه الدولة، التي تسمح بإهانة كتاب رب العالمين.

 

وأكد أهمية التضامن والتكاتف بين المسلمين في وجه كل المؤامرات والمحاولات التي تستهدف إضعافهم وإذلالهم، وحث جميع المصريين على المشاركة في حملة المقاطعة التي تعبر عن قيمة وكرامة المسلمين، وتحقق مصالحهم القومية والدينية.

الأحرار الدستوريين السلطات السويدية المحاسب مجدي عفيفي المستشار محمد يكن القرآن الكريم في

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

طلاب "حقوق الإسكندرية" يطالبون بحل أزمة نتيجة نهاية العام: "مستقبلنا ضاع"

"كان مِعدى بالصدفة".. الموت يختار الضحية الثالثة لانفجار شقة الوراق

السياحة: نستهدف 15 مليون سائح هذا العام.. والعلمين الجديدة "ريفيرا مصر"

"واقعة مأساوية".. عامل يهتك عرض طفلة معاقة ذهنيًا بالقليوبية

حقيقة إحالة زوج بوسى للمحاكمة فى سرقة شيكات بـ8 ملايين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش