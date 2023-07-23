حزب الأحرار الدستوريين يدين حرق القرآن فى السويد

أدان حزب الأحرار الدستوريين بمصر، بقيادة المحاسب مجدي عفيفي رئيس الحزب والمستشار محمد يكن أمينه العام، بشدة، حادثتي حرق نسخ من القرآن الكريم في مدينتي مالمو وستوكهولم في السويد، التي نفذها متطرفون مُعادون للإسلام والمسلمين، والتي تعد اعتداءات على حرية المعتقد والضمير، وانتهاكات للقيم الإنسانية والأخلاقية، واستفزازات لمشاعر المسلمين في كل مكان.

وطالب حزب الأحرار الدستوريين، السلطات السويدية بالتحقيق في هذه الحوادث، ومحاسبة المسئولين عنها، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وكذلك بضرورة احترام حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وكرامة، دون تعرض لأي نوع من التضييق أو التهديد.

وأكد أن حزب الأحرار الدستوريين متضامن مع المسلمين في كل مكان، ويرفض كل أشكال التطرف والإرهاب والكراهية، التي تهدف إلى زعزعة الأمن والسلام في العالم، ويرى أن التعاون والحوار بين مختلف الأديان والثقافات هو الطريق للتسامح والتعايش.

ودعا حزب الأحرار الدستوريين جموع المصريين إلى مقاطعة المنتجات والخدمات التجارية التابعة للشركات والجهات السويدية، كوسيلة للضغط على اقتصاد هذه الدولة، التي تسمح بإهانة كتاب رب العالمين.

وأكد أهمية التضامن والتكاتف بين المسلمين في وجه كل المؤامرات والمحاولات التي تستهدف إضعافهم وإذلالهم، وحث جميع المصريين على المشاركة في حملة المقاطعة التي تعبر عن قيمة وكرامة المسلمين، وتحقق مصالحهم القومية والدينية.