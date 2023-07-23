غدا.. "إيتيدا" تنظم ندوة حول استراتيجيات التحول الرقمي في قطاعي النفط والغاز

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة مجانية بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة في قطاعي النفط والغاز، والتوأم الرقمي: استراتيجيات التحول الرقمي المستقبلية في قطاعي النفط والغاز"،غدا الاثنين 24 يوليو عبر الإنترنت.



وتتناول الندوة الفرص المرتبطة بتصميم استراتيجيات التحول الرقمي الناجحة وتنفيذها، مع مراعاة طبيعة قطاع النفط والغاز، كما تسلط الندوة الضوء على دور التكنولوجيات الناشئة المتقدمة، مثل التوأم الرقمي، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء، و"البلوك تشين"، والذكاء الاصطناعي في الاستراتيجية. فمن خلال الاستفادة من التحول الرقمي على مستوى العالم، يمكن خفض التكاليف في قطاعي النفط والغاز سنويًا.



وتجدر الإشارة إلى أن التوأم الرقمي يعد نموذجا إداريا يعتد بسد الفجوة بين الأصول المادية والرقمية لتحسين فهم الواقع الحالي للأشياء، الأمر الذي يساهم في صنع قرارات أكثر دقة وكفاءة. كما يتكون من5 مكونات رئيسية، هم المفعّلات، وتحليل البيانات، والتكامل، والمعلومات، والمستشعرات.



جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.



تبدأ الندوة الساعة الحادية عشر صباحًا. للتسجيل لحضور الندوة، يرجى الضغط هنا