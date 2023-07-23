برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 23 يوليو تؤكد استمرار المسيرة وتجاوز الصعوبات

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى 23 يوليو جاءت معبرة وصريحة في إعلان تمسك مصر بمواصلة السير نحو التنمية رغم التحديات.

وقال محسن، إن الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة يعيد للأذهان كفاح أجيال من شعبنا، للوصول إلى الحياة الكريمة والسعي نحو التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية.

وأشار نائب الشيوخ إلى أن ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 70 عامًا، ومضت في طريقها تبنى مصر جديدة في زمنها، ويعلو شأنها شرقًا وغربًا، لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطني، في جميع أنحاء العالم.

وأكد النائب أحمد محسن، أن كلمة الرئيس السيسي، كشفت عن إصرار في استكمال مسيرتها نحو التطور البناء وتجاوز التحديات.