أسامة السعيد: ثورة يوليو جزء لا يتجزأ من حركة وطنية كبيرة (فيديو)

تحدث الدكتور أسامة السعيد، عن مكاسب ثورة يوليو خاصة التعليم والعدالة الاجتماعية، قائلًا: إن الرئيس السيسي تحدث خلال كلمته باحتفالية ثورة يوليو عن امتداد التاريخ، وأنه لا يوجد انفصال بين المراحل التاريخية وبعضها البعض.

وأضاف السعيد، عبر مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن ثورة 23 يوليو 1952 هي جزء لا يتجزأ من حركة وطنية كبيرة للغاية داخل الشعب المصري، الذي كان يأبى الاحتلال والاستعمار.

وتابع: لا يمكن أن نفصل ثورة 23 يوليو عن ثورة 1919، وكذلك لا يمكن أن نفصلها عن ثورة 30 يونيو، وبالتالي هي كلها امتدادات لحركة وطنية قوية للغاية تعيش وتمتد عبر الأجيال في الشعب المصري، الذي يحافظ على استقلال وطنه ويأبى التقسيم والتفرقة بين أبناء الشعب على أي اعتبار.

جزء من حركة وطنية نشطة في مصر

وأوضح الكاتب الصحفي، أن ثورة يوليو كانت جزءًا من حركة وطنية نشطة في مصر، رفضت فكرة الانصياع وراء الاحتلال، والاستسلام لسيطرته على الحكم، منوهًا بأن هزيمة فلسطين كان لها تأثير كبير على فكرة الروح الوطنية المصرية، ورفض الهزيمة، وكل هذه التغيرات مهمة للغاية.