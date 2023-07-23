الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 535 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

قمح
قمح

أعلنت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، عن توريد ٣٢ طنًا و ٨١٨ كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٨٣٧ طنًا و٣٩٨ كيلو قمح.

وشددت وكيلة وزارة التموين، على أنه يُحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية (نوع من الأقماح) موسم حصاد ٢٠٢٣، إلا بناءً على طلب كتابي وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية:

الكمية المستهدف شراؤها، الغرض من الاستخدام، أماكن استلام الأقماح، واسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

من جهته، شدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

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