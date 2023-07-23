"التضامن": 70% من المشروعات متناهية الصغر تذهب لنساء الريف

أعلنت وزارة التضامن عن تقديم قروض ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وقد بلغ الرأسمال الأساسي لهذه القروض حوالي 4 ملايين جنيه لتنفيذ 420 ألف مشروع، كما أن 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف.



برنامج فرصة

وأكدت أن برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى سلم أدوات إنتاج لـ50 سيدة بهدف دعم وتمكين المرأة بالمناطق الريفية بمحافظتى السويس والإسماعيلية، بتمويل قدره مليون جنيه، وتبلغ تكلفة استهداف السيدة الواحدة مبلغ 10 آلاف جنية، شاملة شراء الأصل وتكلفة التدريب الفنى والمهارى على المشروع.

ويستهدف البرنامج 70% من المستفيدين ببرنامجى "تكافل وكرامة"، كما يستهدف 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامجين وثبت عدم استحقاقهم ومدرجة بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم.

ويعمل البرنامج في محافظات "الفيوم- بني سويف- أسوان- البحر الأحمر- الوادي الجديد- شمال سيناء- جنوب سيناء- مطروح- الغربية- كفرالشيخ- المنوفية- البحيرة- الدقهلية- قنا"، حيث يرتكز على تمكين القادرين على العمل اقتصاديًا وتأهيلهم بما تتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.