يهود متطرفون يحاولون اقتحام كنيسة ودير مار إلياس فى حيفا

حاولت مجموعات من المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، اقتحام كنيسة ودير مار إلياس للروم الكاثوليك على جبل الكرمل في مدينة حيفا تصدى لهم عدد من فلسطينيي الداخل وأحبطوا محاولة الاقتحام.

وقالت الكنيسة في بيان، إن نحو 50 متطرفًا يهوديًا، بينهم أعضاء في منظمة 'لافاميليا' الفاشية، حاولوا اقتحام الكنيسة والدير، مشيرة الى أن عددًا من الشباب المتواجدين في المكان تصدوا لهم وأفشلوا محاولة الاقتحام.

وأكدت الكنيسة أن هذه هي المحاولة الثانية خلال أسبوع لاقتحام هذا المكان المقدس، إذ حاولت مجموعة من المتطرفين اليهود اقتحام الكنيسة الثلاثاء الماضي.

وأضافت، أن الاعتداء على كنيسة ودير مار إلياس يستهدف الوجود العربي الفلسطيني في حيفا والساحل، داعية للتصدي لهذه المحاولات ومنع تهويد الدير والكنيسة في حيفا.