"زهقت".. سيدة المنيرة تكشف كواليس محاولة قفزها من البلكونة وإنقاذ زوجها لها

"كل شوية يضربني ويهينّي أمام أطفالي وأنا زهقت قررت أخلص من حياتي بعد ما جوزي مد إيده عليا تاني حاولت أرمي نفسي من البلكونة بس لحقني وأنقذني".. كلمات نطقت بها سيدة المنيرة الغربية أمام مباحث الجيزة بعد تداول مقطع فيديو لسيدة تحاول القفز من شرفة شقة وأحد الأشخاص يمسك بها لمنعها.

التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، كشفت عن ملابسات الواقعة كاملة، حيث رصدت الأجهزة الأمنية محاولة سيدة إلقاء نفسها من شرفة شقتها بمنطقة المنيرة الغربية وظهر رجل في الفيديو يحاول منعها ورفعها قبل سقوطها، حيث تبين أن ذلك الشخص هو زوج السيدة ويحاول إنقاذها قبل التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع.

وأضافت التحريات، أن الواقعة حدثت يوم الجمعة الماضي بعدما خرجت السيدة برفقة طفليها لأداء صلاة الجمعة في المسجد، ثم اتجهت لشراء بعض احتياجات المنزل وتأخرت لبعض الوقت وعندما عادت للمنزل نهرها زوجها وتشاجر معها، ثم تطور الأمر لتعديه عليها بالضرب ما دفعها للخروج إلى الشرفة محاولة إلقاء نفسها منها للتخلص من حياتها بعدما يئست من معاملة زوجها السيئة لها، حيث إنه دائم التعدي عليها بالضرب "كل شوية يضربني" وأضافت أنها تركت المنزل عدة مرات عائدة لمنزل أسرتها بسبب تعامله العنيف معها وضربه لها.

وعن يوم الواقعة قالت السيدة، إنها فور إهانتها من جديد وضرب زوجها لها لم تشعر إلا وهو يقبض على ذراعيها لمنعها من السقوط من الطابق الرابع مستغيثًا بالجيران الذين نجحوا في إنقاذها معه قبل سقوطها.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسيدة أثناء محاولتها إلقاء نفسها من شرفة مسكنها.

تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، من كلٍ من زوج السيدة المُشار إليها وأحد الأشخاص، مالك عقار كائن بدائرة القسم، لقيامها بمحاولة إلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنها، بسبب خلافات عائلية بينها وبين زوجها، إلا أنهما قاما بمنعها، وبمواجهة المذكورة أيدت ما سبق.