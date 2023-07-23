البابا تواضروس للخور أسقف بولس ساتى: "نتابع بقلق ما يحدث للبطريرك ساكو والكنيسة الكلدانية"

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، عن قلقه بشأن الوضع في العراق وما يحدث لغبطة البطريرك لويس ساكو كرئيس أكبر كنيسة في العراق وكاردينال الكنيسة الجامعة، وأكد قربه من الكنيسة الكلدانية واستهجانه لما يقوم به بعض الأفراد ضد الكنيسة ورئاستها.

جاء الحديث في زيارة قام بها الخور أسقف بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان في مصر، للمقر الباباوي في الأنبا رويس- القاهرة وذلك لإطلاع قداسته عن كثب على جميع التطورات الأخيرة.

في خضم الحديث تم التطرق لوضع الكنيسة في العراق والتطورات المتسارعة في الكنيسة الكلدانية على وجه خاص ودعم موقف البطريرك عن طريق مجلس كنائس الشرق الأوسط، كما أكد قداسته متابعته كل المستجدات.

في ختام اللقاء طلب الخور أسقف بولس ساتي من قداسة البابا تواضروس الصلاة من أجل غبطة البطريرك مار لويس ساكو والكنيسة الكلدانية، وبدوره أبلغ قداسته سلامه الحار لغبطة البطريرك مار لويس ساكو وبأن كل شىء سيكون في النهاية للخير.