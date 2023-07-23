إزالة 89 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ ٢١ بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ففي مركز المنيا، تم إزالة ١٣ حالة تعدٍ على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى دمشير وتله وصفط الخمار وطوخ الخيل.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، من إزالة ١٧ حالة تعدٍ منها ٥ حالات بقرية أبوجرج وحالتان بقرية صندفا وحالتان بقرية صفط أبوجرج و٦ حالات بقرية بنى على وحالة بقرية الحسينية و حالة بحى شرق المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة ١١ حالة تعدٍ منها ٤ حالات بناء خارج الحيز العمراني و٦حالات تعدٍ على أملاك دولة وحالة تعدٍ على أرض ري خارج الحيز العمرانى، وفي مركز مطاي، تم إزالة حالتيّ تعد على الأرض الزراعية بقرية منبال.

وفي مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، تم إزالة ٣٧ حالة تعدٍ منها ١٨ حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية وحالتان تعدٍ على أراضي أملاك دولة و٥ حالات زراعة بقرية منقطين وإيقاف حالة بناء مخالف بحي شمال المدينة و٧ حالات على الأرض الزراعية بناحية قرية قلوصنا و إيقاف ٣ حالات وفك شدة خشبية بقلوصنا.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ٩ حالات تعد منها ٣ حالات بناء مخالف بدون ترخيص بمجلس قروى ابشادات و ٣ حالات بقرية دروة و حالتا تعد بالبناء المخالف بحى غرب المدينة ورصد حالة على أراضى أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى بدير البرشا.

إزالة تعديات بمراكز المنيا

إزالة تعديات بمراكز المنيا

إزالة تعديات بمراكز المنيا