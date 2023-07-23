انفجار تكييف.. تفاصيل مصرع 2 فى حريق شقة الوراق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مصرع شخصين في حريق شقة بالوراق، حيث تبين حدوث انفجار بالتكييف أدى لانهيار جزء من شرفة الشقة، كما أسفر عن إصابة طفل.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود حالات وفاة وإصابات.

وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بـ3 سيارات حماية مدنية لإخماد الحريق داخل شقة سكنية بشارع التجاري متفرع من مسبك الزهر بالوراق.

تم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق، ونقل الضحايا إلى مستشفى بولاق الدكرور.

بينما وجّه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع الشمال، لكشف سبب الحادث.

وكشفت التحريات، بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث الوراق وأوسيم، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم الوراق، عن أن الحريق نشب بسبب انفجار في الوحدة الداخلية والخارجية بالتكييف داخل الشقة، مما أدى إلى نشوب الحريق.

وأوضحت التحريات أن الحريق أسفر عن مصرع شخصين و هم "أشرف محمد" نتيجة سقوط أجزاء من الشرفة بسبب قوة الانفجار ومصرع "محمد" يتواجد بداخل الشقة نتيجة قوة الانفجار وإصابة طفل.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.