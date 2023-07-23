الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة فى الشرقية

جثة طفل
جثة طفل

لقي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه إثر اصطدام سيارة به أمام إدارة مرور الزقازيق، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفي الأحرار باستقبال "زياد. ح. م"، 9 سنوات، مقيم الزقازيق "جثة هامدة"، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر اصطدام سيارة به أمام إدارة مرور الزقازيق، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وتحرير محضر بالواقعة.

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