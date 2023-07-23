5 مصابين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.