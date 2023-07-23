الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ضربته في خناقة ومكنش قصدي اقتله".. اعترافات قاتل عامل ببولاق الدكرور

حبس متهم
حبس متهم

اعترف المتهم بقتل عامل في بولاق الدكرور بارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات بينهما، وذكر أن مشاجرة نشبت بينهما، مما أسفر عن اعتداءه عليه ليلقى مصرعه، مؤكدا أنه لم يكن يقصد قتله. 

 

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل تعرض لاعتداء خلال مشاجرة، مما أسفر عن مصرعه، وحدد رجال المباحث هوية المتهم وتم ضبطه، والاستماع لأقوال شهود عيان وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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