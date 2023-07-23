تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره بيراميدز، على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط وسط الملعب: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

خط الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

في خط الهجوم: محمد شريف.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز، أكد خلالها علي أهمية المباراة، من أجل إنهاء الموسم محافظًا علي سجل الفريق خاليًا من الهزائم، حتى تكتمل فرحة حصد البطولة.

وكان فريق الأهلي قد تسلّم درع الدوري المصري، عقب تعادله مع حرس الحدود بنتيجة 1-1، في الجولة الماضية من الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

- يتصدر فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 82 نقطة.

- بينما يتواجد فريق بيراميدز، تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة.

- والتقى الفريقين ثلاث مرات خلال الموسم الجاري 2022-2023، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في جميعها، فقد انتهت مباراة الدور الأول بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وفي نهائي كأس مصر بهدفين مقابل هدف، وفي كأس السوبر المصري بهدف دون رد.

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