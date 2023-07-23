الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية: تزايد إقبال الأهالي على حملة "100 يوم صحة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أشاد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بأداء فرق الصحة العاملة في "حملة 100 يوم صحة"، وفريق التواصل المجتمعي.

وأشار وكيل صحة الإسماعيلية إلى إن هناك إقبالًا متزايدًا من المواطنين على المشاركة بإجراء الفحوصات الطبية بهدف الاطمئنان على الصحة العامة وهو ما تهدف إليه المبادرة.  

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن حملة "100 يوم صحة" تُقدم كل الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المتخلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وتواصل فرق مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية أعمالها في مبادرة "حملة 100 يوم صحة"، والتي تستهدف عمل مسح صحي للمواطنين، حيث تكثف الفرق أعمالها أماكن تجمعات المواطنين ومن بينها الشواطئ والتي يتواجد عليها مواطني الإسماعيلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.  

وتابع الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أعمال فرقة حملة "100 يوم صحة"، بهدف متابعة مؤشرات الأداء، وانتظام منظومة العمل، لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان، والوصول للمواطنين في الشواطئ والمتنزهات ودور العباده والمصالح الحكوميه وأماكن التجمعات بالمراكز والأحياء والقرى.

وتفقد "حطب" نقطة الإسعافات الأولية والإنقاذ بالنادي، موجهًا بتقديم الدعم واستكمال الاحتياجات من خلال مديرية الصحة لتقديم أفضل خدمة طبية.

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