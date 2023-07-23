الروم الأرثوذكس تطلق نشرة تعريفية عن المسيحية في الإمبراطورية الرومانية

أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، نشرة تعريفية حول "المسيحية في الإمبراطورية الرومانية ومسيحيو مصر الإسكندَرِيُون"، قال خلالها إن كانت الجماعات المسيحية المتواجدة في مصر بعد استشهاد القديس مرقص الرسول، مؤسس كنيسة الإسكندرية، عام 63م هم من الروم اليونانيين الذين تواجدوا في مصر بعد وصول إسكندر المقدوني إليها في عام 332 ق.م، ومن المصريين المُتَهلِنِين (أي المثقفون بالثقافة واللغة اليونانية) الذين سكنوا المدن الساحلية، أمثال إنيانوس خليفة القديس مرقص والقديسان العظيمان أثناسيوس وكيرلس، وكذلك غير المُتَهلِنِين من المصريين الذين سكنوا المدن الداخلية وإن كانوا بأعداد قليلة.

وتابع مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومن اليهود المُتَهلِنِين الذين تواجدوا في مصر قبل الإمبراطورية الرومانية، وكذلك من يهود الشتات الذين هجروا إليها بعد هدم الرومان للهيكل اليهودي في مدينة أورشليم عام 70م. وهؤلاء جميعًا بعد عام 30م، دخول الرومان إلى مصر، أصبحوا من رعايا الإمبراطورية الرومانية، وسادت ثقافة جريكورومان (الهِلِّينِيَّة- الرومانية) واللغة اليونانية بينهم، خاصة في المدن الساحلية، والذين منهم مَن إقتنى الرعوية الرومانية. وهؤلاء جميعًا تعايشوا مع بعضهم البعض.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، بعد انتشار المسيحية في الإمبراطورية الرومانية، كان في مصر كنيسة واحدة هي «كنيسة الإسكندرية الرسولية»، والتي سُميت في القرن الرابع «كرسي القديس مرقص الإسكندري»، ينتمي إليها المصريون والروم واليهود الذين قبلوا الإيمان المسيحي، ويرأسهم بابا بطريرك واحد يخضعون له جميعًا. وهذه الكنيسة كانت في شركة مع «الكنيسة الرومانية الجامعة الواحدة الرسولية» التي تجمع جميع كنائس المسكونة [روما القديمة، روما الجديدة (القسطنطينية)، الإسكندرية، أنطاكية، أورشليم]، وطابع هذه الكنيسة الرومانية من البداية، خاصة في الشرق بسبب ظهور البدع والهرطقات فيه، هو «الأرثوذكسية»، بمعنى الإيمان القويم، التي هي نقيض الهرطقات.

- الروم والفرنجة

واستطرد، بعد تقسيم الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (الأكبر) (379-395م) الإمبراطورية الرومانية الواحدة عام 391م إلى إمبراطورية رومانية الشرقية وإمبراطورية رومانية الغربية، أطلَق العرب، بشكل خاص، اسم «الروم» على أباطرة الإمبراطورية الرومانية الشرقية ومواطنيها، أما أتباع الإمبراطورية الرومانية الغربية ومواطنيها فأُطلق العرب عليهم اسم «الفرنجة»، وعُرفت الكنائس الأربعة الواقعة في الإمبراطورية الرومانية الشرقية روما الجديدة (القسطنطينية)، الإسكندرية، أنطاكية، أورشليم، باسم «الكنيسة الرومية» أو «كنيسة الروم». أما الكنيسة الواقعة في الإمبراطورية الرومانية الغربية (روما القديمة) فعُرفت باسم «الكنيسة الرومانية». مع هذه المُسميات للكنيستين الشرقية والغربية إلا أنهما كانتا تجمعهما عقائديًا كنيسة واحدة هي «الكنيسة الجامعة الواحدة الرسولية».

بعد المجمع المسكوني الرابع المنعقد في مدينة خلقيدونية عام 451م إنقسمت كنيسة الإسكندرية الرسولية، كما في الشرق المسيحي (القسطنطينية وأنطاكية وأورشليم)، إلى مؤيدين للمجمع وهم «الخلقيدونيون»، وإلى رافضين له (خاصة رهبان جنوب مصر) وهم «غير الخلقيدونيين»، هذا الانقسام عُرف باسم «الانفصال الخلقيدوني»، وأدى إلى إنفصال غير الخلقيدونيين عن الكنيسة الرومانية الجامعة الواحدة الرسولية الأرثوذكسية وتكوين كنيسة خاصة بهم. في مصر عُرفت كنيستهم باسم «كنيسة الإسكندرية غير الخلقيدونية» وترأسها بابا بطريرك خاص بهم. أما الخلقيدونيون فظلوا في شركة مع الكنيسة الرومانية الجامعة الواحدة الرسولية الأرثوذكسية، وعُرفت كنيستهم باسم «كنيسة الإسكندرية الخلقيدونية» ويترأسها بابا بطريرك خاص بهم.

في البداية بعد الانفصال، في مصر كما في الشرق المسيحي، عُرف غير الخلقيدونيين، رافضوا المجمع الرابع، عند الخلقيدونيين باسم «أصحاب الطبيعة الواحدة»، بينما عُرف الخلقيدونيين، مؤيدوا المجمع الرابع، عند غير الخلقيدونيين باسم «أصحاب الطبيعتين». ثم أطلق غير الخلقيدونيين على الخلقيدونيين اسم «الملكيين» أو «الملكانيين» (وهو اسم مشتق من الاسم السرياني «مالكا» الذي معناه «ملك») بمعنى مؤيدوا الملك، تحقيرًا لهم لأنهم قبلوا المجمع الرابع الذي دعا إليه الإمبراطور مركيانوس (450-457م) وأيدوا قراراته.

بينما أطلق الخلقيدونيون على غير الخلقيدونيين اسم «اليعاقبة»، نسبة إلى يعقوب البرادعي غير الخلقيدوني، أسقف الرها وبلاد الشام وآسيا الصغرى الذي تتلمذ على يد الأسقف الأنطاكي غير الخلقيدوني ساويروس، الذي أصبح بطريرك أنطاكية على غير الخلقيدونيين، والذي جمع موحدي الطبائع في سوريا، ما بين النهرين، مصر، كيليكيا، كبادوكية وإيسافريا.

- تسمية مسيحيو مصر قبل دخول المسلمين

قبل دخول العرب المسلمون مصر عام كانوا يُسمون مسيحيو مصر بشكل عام «القِبَط»، لأنهم لم يكونوا يفرقون بينهم من الناحية العقائدية، إن كانوا خلقيدونيون أم كانوا غير خلقيدونيون، وبعد إحتلال العثمانيون القسطنطينية وأنطاكية وأورشليم ومصر، مقر البطريركيات الخلقيدونية والبطريركيات غير الخلقيدونية، صار المسيحيون في مصر والشرق بكامله تحت حكمهم. وأوجد العثمانيون إصطلاح «روم مِلَّة»، بمعنى «عقيدة روم» أو «شريعة روم»، وأطلقوا هذا الإصطلاح على المسيحيين الروم الأرثوذكس في الشرق وفي مصر، وهذا يدل إلى أنهم رؤوا في الانتماء إلى كنيسة الروم هو إنتماء عقائدي وليس إنتماء قومي إثني، كما مُنح بطريرك القسطنطينية لقب "مِلَّة باشي" وأُعطي الصلاحية ليكون رئيسًا على جميع المسيحيين الروم الأرثوذكس في الإمبراطورية العثمانية.

كما سُمت الكنائس في مصر، بحسب إنتمائها العقائدي الكنسي، فعُرفت كنيسة الروم الخلقيدونية لدى السلطات العليا في الدولة العثمانية باسم «الكنيسة الروم الملكيين» أو «طائفة الروم الملكيين». وعُرفت الكنيسة القبطية غير الخلقيدونية لدى السلطات العليا في الدولة العثمانية باسم «الكنيسة اليعقوبية» أو «طائفة اليعاقبة»، بعد انفصال مصر عن الدولة العثمانية وإزالة التبعية الإسمية لمصر للدولة العثمانية في 5 نوفمبر 1914م، أعترفت الحكومة المصرية ببطريركيتين تحملان اسم الإسكندرية: الأولى هي «بطريركية الروم الأرثوذكس» ويمثلها بطريرك الروم الأرثوذكس، وهي عقائديًا بطريركية خلقيدونية تقبل وتؤمن بسبعة بمجامع مسكونية وبقراراتها العقائدية، والثانية هي «بطريركية الأقباط الأرثوذكس» ويمثلها بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وهي بطريركية عقائديًا غير خلقيدونية تقبل وتؤمن فقط بالمجامع الثلاثة الأولى السابقة للمجمع المسكوني الرابع.

وهذا الاسم «بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس»، أو «بطريركية روم أرثوذكس الإسكندرية»، الذي تُسمى به، مثله تُسمى باقي البطريركيات الشرقية الأرثوذكسية الخلقيدونية التاريخية، التي في شركة مع بطريركية الإسكندرية: في القسطنطينية (إسطنبول حاليًا) «بطريركية روم أرثوذكس القسطنطينية»، في أنطاكية «بطريركية الروم الأرثوذكس الأنطاكية»، في أورشليم (القدس حاليًا) «بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية». أما البطريركيات والكنائس الأرثوذكسية الخلقيدونية غير التاريخية التي لم تكن تقع داخل حدود الإمبراطورية الرومية الشرقية فتُسمى بـ« الأرثوذكسية» فقط وأخذت اسم البلد التي تقع فيها، وهي: «بطريركية روسيا الأرثوذكسية»، «بطريركية صربيا الأرثوذكسية»، «بطريركية جورجيا الأرثوذكسية»، «بطريركية رومانيا الأرثوذكسية»، «بطريركية بلغاريا الأرثوذكسية»، «كنيسة اليونان الأرثوذكسية»، «كنيسة قبرص الأرثوذكسية»، «كنيسة ألبانيا الأرثوذكسية»، «كنيسة بولندا الأرثوذكسية»، «كنيسة التشيك وسلوفاكيا الأرثوذكسية»، «الكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا (OCA)»، وكذلك غيرهم من الكنائس الشبه مستقلة والتي عددها 12 كنيسة.

عن البطريركيات غير الخلقيدونية القديمة، التي رفضت المجمع المسكوني الرابع، فتسمت بحسب إنتمائها العرقي. في مصر «بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس»، في سوريا «بطريركية أنطاكية للسريان الأرثوذكس»، في أرمينيا «بطريركية الأرمن الأرثوذكس»، في أثيوبيا «البطريركية الأثيوبية الأرثوذكسية».