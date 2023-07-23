القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 56 مرة ومقتل امرأة وإصابة آخرين

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 56 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 175 مقذوفا من عيارات مختلفة.



سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 56 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".



وأضاف البيان، أن مناطق ست بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي، غورلوفكا، ميخايلوفكا، منطقة ياسينوفاتايا، دونيتسك، ماكييفكا ولوغانسك.



ووفقًا للمكتب التمثيلي، توفيت امرأة في منطقة كيروفسكي في دونيتسك، كما أصيب ثلاثة مدنيين في دونيتسك، ماكيفكا، بجروح متفاوتة الخطورة.



يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 38 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

