الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"فاغنر" وقضايا مهمة على طاولة اللقاء بين بوتين ولوكاشينكو بموسكو

فلاديمير بوتين وألكسندر
فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو

يواصل رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، مناقشة قضايا الساعة لتطوير العلاقات الثنائية للشراكة الاستراتيجية والتحالف خلال لقائهما في موسكو.

وأشار الكرملين إلى أنه ستتم مناقشة "التكامل والتفاعل في إطار دولة الاتحاد بين الدولتين".

ويلتقي الرئيس بوتين بنظيره لوكاشينكو الذي وصل في زيارة عمل إلى روسيا.

ومن جانبها، أشارت مينسك إلى أن الرئيسين سيتطرقان إلى "مجموعة واسعة من أهم الموضوعات الأساسية للعلاقات الثنائية، مثل القضايا الأمنية والأجندة الدولية والتعاون الاقتصادي وتنفيذ برامج التحالف والمعارضة المشتركة لضغوط العقوبات غير القانونية، وغيرها الكثير من المواضيع".

وأعلن لوكاشينكو في 6 يوليو الجاري، خلال اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام البيلاروسية والأجنبية، أنه اتفق على اللقاء مع بوتين "في المستقبل القريب"، حيث ذكر وضعية شركة "فاغنر" العسكرية من بين الموضوعات المطروحة للنقاش، لكنه أكد أن "هذه المسألة هي أبسط مشكلة سيتم حلها".

الشراكة الاستراتيجية

وأشار بوتين مرارا إلى الطبيعة الخاصة التي تتمتع بها العلاقات بين روسيا وبيلاروس، حيث أكد أن مينسك هي "الشريك الاستراتيجي والحليف الأقرب" إلى موسكو، فضلا عن أن الدولتين تنفذان 28 برنامجا اتحاديا.

وتجدر الإشارة إلى أنها تنص على التقارب في سياسات الاقتصاد الكلي والتكامل في أنظمة الدفع ومواءمة تنظيم العملة وبعض المجالات الأخرى، كما اتفق الطرفان على إنشاء أسواق مشتركة للغاز والنفط والمنتجات النفطية والكهرباء.
 

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