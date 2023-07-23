أستاذ تاريخ معاصر يستعرض كواليس ليلة ثورة 23 يوليو التى غيرت التاريخ

أوضح الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، تفاصيل ليلة ثورة 23 يوليو، التي غيرت التاريخ، قائلاً: “عندما نرى كل التقارير والوثائق الأمريكية والبريطانية، نجد أنه كان يوجد تخوف كبير على مصير مصر منذ إلغاء معاهدة 1936م على يد مصطفى النحاس وبداية الكفاح المسلح في قناة السويس، ثم المعركة الشهيرة للشرطة المصرية واستبسالها في الإسماعيلية في الدفاع عن مقار الشرطة والمذبحة التي قامت بها القوات البريطانية ليصبح 25 يناير عيد الشرطة”.

وأضاف الدكتور محمد عفيفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماهير ثارت في اليوم التالي، حيث حدث حريق القاهرة، والتي قالت كل التقارير الأمريكية والبريطانية إنه بعد حريق القاهرة كانت كل السيناريوهات مفتوحة.

وأوضح أنه كان يوجد تخوف في الوثائق الأمريكية والبريطانية من حدوث ثورة شيوعية في مصر، نتيجة عدم تطبيق قانون الإصلاح الزراعي، والمسألة الاجتماعية، وقوة الشيوعيين وتدخل الاتحاد السوفيتي، كما أن البعض كان متخوف من أن يقفز الإخوان المسلمين على الحكم ويصلوا إليه، كما كان يقول البعض بأن شعبية الملك فاروق تكاد تكون انتهت بشكل كبير.

وأشار إلى أنه في 22 يوليو قد حسم الأمر بالقيام بتغيير من الداخل من الجيش المصري للقيام بإصلاحات، متمثلة في إصلاح الجيش، والإصلاح الاجتماعي، كما كان من أوائل القرارات الإصلاح الزراعي، معقباً: "يوجد كتاب للواء جمال حماد سمي 22 يوليو، يقول فيه إن ثورة 23 يوليو قامت 22 يوليو، حيث قدم فيه هذه الليلة الشهيرة الفاصلة في تاريخ مصر".