السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب: مجرد التفكير فى انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هو ضرب من الجنون

دونالد ترامب
دونالد ترامب

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن مجرد التفكير في قبول أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي "الناتو" أو انضمامها إليه هو ضرب من الجنون.

وقال ترامب في مقطع فيديو إن "المعلومات التي تفيد بأننا نفكر ببساطة في قبول أوكرانيا في حلف الناتو، وفي هذا الوقت تحديدا هي ضرب من الجنون".

وشدد على أن إدارة البيت الأبيض الحالية بقيادة، جو بايدن، تجر الولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة.

وشدد على أنه "لمصلحة الأمة التي دفعت لعائلته ملايين وملايين الدولارات برشاوى واضحة، ما تحتاج فعلا هو معرفة المبالغ الذي دفعتها الصين وأوكرانيا لعائلة بايدن، لتتضح الأمور".

وخلص ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية معدومة الكفاءة، حيث ينبغي ألا تغامر ببدء حرب مع روسيا أو الصين.
 

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