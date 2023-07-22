السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل بيان الشركة بشأن تخفيف الأحمال

الكهرباء
الكهرباء

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن تفاصيل بيان الشركة القابضة للكهرباء، بشأن تخفيف الأحمال.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي "، مساء اليوم السبت، إنه بالتنسيق مع وزارة البترول تم الاتفاق على تخفيف الأحمال نتيجة نقص إمدادات الغاز، مشيرا إلى أن الموضوع ليس متعلقا بكفاءة وحدات ومحطات الكهرباء.

وأضاف حمزة أن شبكة الكهرباء قوية وتستحمل كل الأحمال المرتفعة ولكن الموضوع نقص إمدادات الغاز. 

وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك السبب في تخفيف الأحمال، موضحاً أن الوقود الموجود في المحطات يفي باحتياجات معينة، لافتا إلى أنه على منتصف الأسبوع سترجع ضغوط الغاز لسابق عهدها، وتنتهي الأزمة الحالية.

وأوضح أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات كل الأنشطة داخل الدولة، من المصادر التقليدية وغير التقليدية، متابعاً: "نقوم بتنويع مصادر الطاقة لتأمين حجم الاستهلاك في الداخل".

ولفت إلى أن أقصى مدة لانقطاع التيار الكهربائي ستكون ساعة، وأن تخفيف الأحمال يتم وفقاً لتصنيفات للمناطق وجدول بالتناوب، موضحاً أنه يتم قطع التيار وفقاً للأحمال المطلوبة في كل منطقة.

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