سيراميكا يحصل على 1.5 مليون جنيه بعد فوزه بكأس الرابطة

حصل فريق سيراميكا كليوباترا على جائزة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه عقب الفوز على المصري البورسعيدي في نهائي كأس الرابطة.

وتوج فريق سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس الرابطة لأول مرة في تاريخه عقب الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب برج العرب.

سجل رباعية سيراميكا كل من محمد عنتر وصلاح محسن ومحمد شكري ودانييل أمادي في الدقائق 6 و11 و60 و89.

وجاء هدف المصري الوحيد عن طريق حسام جريشة في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

واحتفل لاعبو سيراميكا كليوباترا باللقب عقب الفوز الكبير، رفقة أسرهم.

وحصد الفريق حديث العهد أول ألقابه تحت قيادة مدربه الجديد أيمن الرمادي الذي كان يقوده في المواجهة الأولى له منذ توليه المهمة خلفًا لحلمي طولان.