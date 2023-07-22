عماد متعب: العلمين الجديدة من أروع مدن الوطن العربى والعالم

استضافت برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، الكابتن عماد متعب خلال حلقة خاصة من داخل مدينة العلمين.

وقال الكابتن عماد متعب، إن مدينة العلمين الجديدة من أروع مدن الوطن العربي والعالم، وكل ما يحتاجه الزائر موجود بالفعل، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين ستشهد العديد من الفعاليات والمفاجآت الكبيرة للغاية.

وأضاف: "اعتزلت وأنا قادر ألعب لأني مش شايف نفسي في مكان غير الأهلي"، موضحًا أنه عقب اعتزاله كرة القدم مر بفترة نفسية صعبة.

وتابع: "كنت تعبان عشان قبل ما اعتزلت مكنتش بلعب كورة، وحسيت إني اعتزلت غصب عنى وكنت عاوز أبعد عن ممارسة الكرة نهائيًا".

وأشار عماد متعب، إلى أنه اضطر للاعتزال لأن النادى الأهلى لم يقدم إليه عرضًا للاستمرار، موضحًا أنه كان مستحيلًا الانتقال إلى نادى الزمالك وأن الأمر ليس تقليلًا من نادى الزمالك أو جماهيره.