أشرف هلال يكشف أحدث أسعار الأجهزة الكهربائية

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يجب الاعتماد على الأولويات القصوى في الأجهزة الكهربائية لتجهيز بيت الزوجية.

كما كشف أشرف هلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أحدث أسعار الأجهزة الكهربائية، قائلًا: "إن سعر البوتاجاز يبدأ من 3 آلاف جنيه، والمروحة تبدأ من 900 جنيه".

كما أوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر الغسالة يبدأ من ألفين جنيه، ومتوسط الأسعار يصل إلى 15 ألف جنيه.

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه يجب تصنيع "الستانلس ستيل والصاج" بدلاً من استيرادها من الخارج لتقليل التكلفة.

كما شدد على ضرورة تغيير ثقافة تجهيز بيت الزوجية بعد ارتفاع الأسعار.