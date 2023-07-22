سيراميكا كليوباترا يسحق المصري برباعية ويتوج بطلاً لكأس الرابطة

توج فريق سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

سجل رباعية سيراميكا كلا من محمد عنتر وصلاح محسن ومحمد شكري ودانييل أمادي في الدقائق 6 و11 و60 و89.

وجاء هدف المصري الوحيد عن طريق حسام جريشة في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

أحداث الشوط الأول

المصري سيطر على المباراة وضغط بقوة من البداية في الوقت الذي اعتمد فيه سيراميكا على الهجمات المرتدة الخطيرة.

وجاء هدف سيراميكا الأول بعد كرة طولية ارتقى لها صلاح محسن بشكل رائع ليمرر الكرة إلى محمد عنتر الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأضاع المصري فرصة هدف في الدقيقة السابعة بعد انطلاقة رائعة من دغموم من يسار منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية مرت من أمام جريندو لتصل إلى كريم العراقي الذي سدد كرة ارتطمت بجريندو لتخرج إلى ركلة مرمى.

ونجح صلاح محسن في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 11 مستغلا خطأ من إسلام أبو سليمة في تمرير الكرة إلى عصام ثروت حارس المصري ويلدغ الكرة داخل الشباك.

وأنقذ محمد بسام مرماه من هدف في الدقيقة 14 بعد تصديه لرأسية جريندو.

وبعد دقيقة واحدة تصدى عصام ثروت لتصويبة صلاح محسن القوية بعد انفراده بالحارس.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق المصري عن طريق عمرو السعداوي على رأس مروان حمدي الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 39 أضاع صلاح محسن فرصة خطيرة بعد تمريرة رائعة من محمد عنتر سددها فوق العارضة.



أحداث الشوط الثاني

سيراميكا كليوباترا أهدر الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد شكري إلى صلاح محسن الذي سدد كرة بوجه القدم الخارجي مرت بجوار القائم الأيمن.

وقلص المصري النتيجة في الدقيقة 54 بعد كرة عرضية لصالح المصري مررها عماد الدين بوبكر لكن أبعدها محمد بسام لتصل إلى حسام جريشة يسار منطقة الجزاء الذي راوغ المدافع وسدد كرة صاروخية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 60 سجل محمد شكري الهدف الثالث من تسديدة صاروخية مدوية من ركلة حرة سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس عصام ثروت.

المصري استمرت محاولاته على أمل تقليص الفارق لكن بدون أي خطورة.

ونجح سيراميكا كليوباترا في قتل المباراة بتسجيل الهدف الرابع بعد كرة "هات وخد" بين صلاح محسن ودانييل أمادي قبل أن يراوغ الاخير حارس المصري ووضع الكرة في الشباك.