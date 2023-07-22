مسئول: مدينة العلمين كانت تحوى أكبر حقل ألغام فى العالم

كشف المهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين، عن تفاصيل الاستعدادات لاستقبال زوار مدينة العلمين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي "، مساء اليوم السبت: "نستهدف وصول مليون ونصف المليون زائر لمدينة العلمين الجديدة خلال فترة المهرجان".

وأضاف أن كل الخدمات متاحة في مدينة العلمين من الفنادق والمولات التجارية وكل التسهيلات والأماكن الترفيهية.

وأشار إلى أن العلمين الجديدة كانت تحوي أكبر حقل ألغام في العالم كله، موضحاً أن المدينة تحوي فرص استثمارية كبيرة جداً بعد تطوير وبناء بنية تحتية على أعلى مستوى.