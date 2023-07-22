السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد للمواطنين: استخدموا غطاءً للرأس للحماية من الحرارة المرتفعة

طقس حار
طقس حار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع الحالي يشهد ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، لافتة إلى أن نسبة الرطوبة هي التي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. 

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن متوسط درجات الحرارة بين 36 إلى 38 درجة في الظل، والمحسوسة تزيد درجتين. 

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن درجة الحرارة تصل إلى 45 درجة في وقت الذروة.

وشددت على أنه لا بد من استخدام غطاء للرأس للحماية من ارتفاع درجات الحرارة، مع البقاء في أماكن جيدة التهوية في ظل ارتفاع درجات الحرارة. 

وأشارت منار غانم، إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد حاليًا حتى نهاية يوليو الجاري، لافتة إلى أن بعض الولايات الأمريكية تصل فيها درجة الحرارة إلى 56 درجة مئوية. 

ولفتت إلى أن أعلى درجة حرارة في الأقصر وأسوان 46 درجة مئوية والرطوبة منخفضة، مؤكدة أنه تم تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة لسطح الكرة الأرضية تصل إلى 17 درجة مئوية. 

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