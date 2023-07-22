السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: سيتم تفعيل نظام فصل الكهرباء بدءًا من منتصف ليل السبت

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص مواعيد فصل التيار الكهربائي، قائلًا: "إن الشركة أكدت أن مدة فصل التيار الكهربائي لن تزيد عن ساعة واحدة وفقًا لبيان القابضة لكهرباء مصر".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن البيان أكد عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذي حددت شركات توزيع الكهرباء فصل التيار فيه.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أنه بحسب بيان الشركة القابضة لكهرباء مصر، فقد حدد رأس الساعة لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وأشار إلى أنه سيتم تفعيل نظام فصل الكهرباء بدءًا من منتصف ليل يوم السبت.

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