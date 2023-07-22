تحرير 58 مخالفة خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بعدد من شوارع ملوي بالمنيا
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات من شوارع المدينة، لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية وتسهيل سير المواطنين والقضاء على التعديات على حرم الطريق العام والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع بالمدينة، أسفرت عن تحرير 58 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.
قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، أسفرت عن تحرير 58 مخالفة متنوعة ما بين (إزالة إدارية، إشغال طريق).
وأضاف أن الحملة قامت برفع كافة الإشغالات من شوارع العرفاني وامتداد العرفاني قبلى ـ توني بك ـ سيف ـ تونى بك بتفرعاته، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.