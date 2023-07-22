السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: طيور الظلام وأعوانهم يستغلون أي أزمة لإثارة الرأي العام

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكثير من المواطنين تضرروا من انقطاع التيار الكهربائي، كما أن هناك الكثير من الأجهزة المنزلية تضررت.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي: المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه يتم توزيع تخفيف الأحمال على مختلف أنحاء الجمهورية في المحافظات، متسائلاً: "ماذا كان سيحدث في مصر لو لم يتم تطوير شبكة الكهرباء؟!، وماذا لو لم يتم الإنفاق على تطوير قطاع الكهرباء في مصر على مدار السنوات الماضية؟".

وأوضح أنه في عام 2014 كان يوجد لدينا عجز في الكهرباء 6000 ميجا وات وكان الشعب المصري يعاني كثيرا آنذاك، لافتاً إلى أنه من حق المواطن أن يغضب عندما ينقطع التيار الكهربائي خاصة بعد التطوير الكبير، لكن ما حدث في قطاع الكهرباء يعتبر إجراء استثنائيا وليس طبيعيا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية عكفت على مدار سنوات طويلة لتطوير قطاع الكهرباء والقضاء على أزمة انقطاع التيار، معقبًا: "نحن أمام تحد وليس أزمة وعلينا أن نتكاتف كشعب من أجل العبور منه بنجاح".

وتابع: "هذا وقت الرجال، وعلينا أن نقف بجانب الدولة المصرية، فطيور الظلام، والأفاعي السامة تخرج من الجحور، ويستغلون أي أزمة لإثارة الرأي العام، إحنا نسينا إن البلد دي كانت رايحة ومش هترجع تاني".

الأكثر قراءة

“العلمين الجديدة”.. من حقل للألغام إلى مدينة للأحلام (إنفوجراف)

ليس مرتبطًا بارتفاع الحرارة فقط.. أسباب ونصائح للوقاية من جفاف الفم

أحمد موسى: لدينا مشكلة فى الوقود المستخدم فى إنتاج الكهرباء

مصدر أمنى: “متسولو الكوربة” استخدموا طُبلًا ذات أصوات مرتفعة ومزعجة

جمال شعبان يعلن تبنيه علاج "فتاة مترو حلوان" ويكشف حالتها الصحية

كليات قمة من الدبلوم.. كل شىء عن الجامعات التكنولوجية المخصصة لطلاب التعليم الفنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»