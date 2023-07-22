أحمد موسى: طيور الظلام وأعوانهم يستغلون أي أزمة لإثارة الرأي العام

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكثير من المواطنين تضرروا من انقطاع التيار الكهربائي، كما أن هناك الكثير من الأجهزة المنزلية تضررت.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي: المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه يتم توزيع تخفيف الأحمال على مختلف أنحاء الجمهورية في المحافظات، متسائلاً: "ماذا كان سيحدث في مصر لو لم يتم تطوير شبكة الكهرباء؟!، وماذا لو لم يتم الإنفاق على تطوير قطاع الكهرباء في مصر على مدار السنوات الماضية؟".

وأوضح أنه في عام 2014 كان يوجد لدينا عجز في الكهرباء 6000 ميجا وات وكان الشعب المصري يعاني كثيرا آنذاك، لافتاً إلى أنه من حق المواطن أن يغضب عندما ينقطع التيار الكهربائي خاصة بعد التطوير الكبير، لكن ما حدث في قطاع الكهرباء يعتبر إجراء استثنائيا وليس طبيعيا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية عكفت على مدار سنوات طويلة لتطوير قطاع الكهرباء والقضاء على أزمة انقطاع التيار، معقبًا: "نحن أمام تحد وليس أزمة وعلينا أن نتكاتف كشعب من أجل العبور منه بنجاح".

وتابع: "هذا وقت الرجال، وعلينا أن نقف بجانب الدولة المصرية، فطيور الظلام، والأفاعي السامة تخرج من الجحور، ويستغلون أي أزمة لإثارة الرأي العام، إحنا نسينا إن البلد دي كانت رايحة ومش هترجع تاني".