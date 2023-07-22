السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريدة الشوباشى: "عمرى ما هنسى زغروطة أمى لما عبدالناصر لغى الألقاب"

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الإعلامية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب: "لم أنس فرحة والدتي في أيام ثورة 23 يوليو وإطلاقها الزغاريد عندما قرر جمال عبدالناصر إلغاء الألقاب".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "دائمًا ما أقول إن ثورة 30 يونيو هي ابنة ثورة 23 يوليو"، مؤكدة أن ثورة 23 يوليو غيرت مجرى التاريخ في مصر، حيث حققت تغييرات واضحة في المجتمع المصري، كما كانت لها انعكاسات إيجابية على الصعيد الاجتماعي والثقافي.

وحكت موقفًا يدلل على قوة مصر في عهد عبدالناصر، قائلة: "عبدالناصر لما كان في الأمم المتحدة في عام 1960 طلع أيزنهاور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هو إللى راح لجمال عبدالناصر عشان يسلم عليه".

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