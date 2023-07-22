إتاحة تذاكر حفل راغب علامة بالعلمين الجديدة على "تذكرتى" (فيديو)

أتاح موقع "تذكرتي" التذاكر الخاصة لحجز حفل النجم راغب علامة، المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2023، يوم الجمعة 28 يوليو الجاري، بمنطقة أرينا العلمين، ومن المقرر أن يقدم النجم خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور وتتناسب مع أجواء الصيف.

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلاً أمس 21 يوليو، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.