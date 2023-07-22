نهائي كأس الرابطة.. سيراميكا يتقدم على المصري بهدفين في الشوط الأول

أنهى فريق سيراميكا كليوباترا الشوط الأول من مباراته أمام المصري البورسعيدي في نهائي كأس الرابطة بالتقدم بهدفين دون رد.

سجل هدفي سيراميكا كليوباترا محمد عنتر في الدقيقة السادسة وصلاح محسن في الدقيقة 11.

أحداث الشوط الأول

المصري سيطر على المباراة وضغط بقوة من البداية في الوقت الذي اعتمد فيه سيراميكا على الهجمات المرتدة الخطيرة.

وجاء هدف سيراميكا الأول بعد كرة طولية ارتقى لها صلاح محسن بشكل رائع ليمرر الكرة إلى محمد عنتر الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأضاع المصري فرصة هدف في الدقيقة السابعة بعد انطلاقة رائعة من دغموم من يسار منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية مرت من أمام جريندو لتصل إلى كريم العراقي الذي سدد كرة ارتطمت بجريندو لتخرج إلى ركلة مرمى.

ونجح صلاح محسن في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 11 مستغلا خطأ من إسلام أبو سليمة في تمرير الكرة إلى عصام ثروت حارس المصري ويلدغ الكرة داخل الشباك.

وأنقذ محمد بسام مرماه من هدف في الدقيقة 14 بعد تصديه لرأسية جريندو.

وبعد دقيقة واحدة تصدى عصام ثروت لتصويبة صلاح محسن القوية بعد انفراده بالحارس.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق المصري عن طريق عمرو السعداوي على رأس مروان حمدي الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 39 أضاع صلاح محسن فرصة خطيرة بعد تمريرة رائعة من محمد عنتر سددها فوق العارضة.