أحمد موسى: لدينا مشكلة فى الوقود المستخدم فى إنتاج الكهرباء

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه طالب مجلس الوزراء بإصدار بيان للحديث عن انقطاع التيار الكهربائي، معقبًا: "دورنا إيصال صوت المواطن للمسئولين".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الأزمة الحالية في الكهرباء ليست مماثلة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي في 2014، لافتًا إلى أن 24 ألف ميجا وات كانت القدرة الإنتاجية لمصر من الكهرباء وقتها وكان يتم تخفيف الأحمال بشكل كبير آنذاك.

وأوضح أن القدرة الإنتاجية من الكهرباء في مصر حاليًا 48 ألف ميجا وات بفضل المشروعات التنموية، معقبًا: "استهلاكنا من الكهرباء وصل 35 ألف ميجا خلال الأيام الماضية".

وأشار إلى أن الدولة المصرية قررت تخفيف أحمال الكهرباء يوميًا بما يقدر بـ3000 ميجا يوميًا، لافتًا إلى أن المشكلة الحالية تكمن في الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن انقطاع التيار الكهربائي الحالي لم يحدث منذ سنوات، لافتًا إلى أنه مستمر معنا هذا الأسبوع أيضًا.