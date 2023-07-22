قناة الناس| تفاصيل الحوار الذى دار بين الرسول وأبوبكر فى الغار (فيديو)

قال الشيخ على الله الجمال، من علماء وزارة الأوقاف، إنّ النبي كان هو المعلم والمربي، وكان أبو بكر الصديق هو التلميذ، وقد قرأنا مشهد الغار وأن أبا بكر يقول للرسول صلّ الله عليه وسلم: “يا رسول الله لو نظر أحدهم - ويقصد هنا المشركين- تحت قديمه لرآنا”، ولكن الرسول الواثق من ربه يقول له “ما ظنك باثنين الله ثالثهما"، ويأتي القرآن يؤكد هذا المعنى ”إذ يقول لصالحبه لا تحزن إن الله معنا"، فنحن في معية الله سبحانه وتعالى، فلا تخف ولا تحزن يا أبا بكر".

وأضاف "الجمال"، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ الدرس الذي نستفيده هنا هو أن الرسول كان معلمًا ومربيا وكان أبو بكر هو المريد والتلميذ، فلا بد من وجود المعلم والمربي والقدوة الذي نتعلم من أخلاقه ومن سمته ومن صمته ومن كلامه، ولذلك يصف الإمام البوصيري مشهد الغار فيقول “وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عم.. فالصدق في الغار والصدّيق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم”، فحجب الله تعالى عنهم الرؤية، ولذلك كان النبي كان يقول في وجوه الأعداء شاهت الوجوه.

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