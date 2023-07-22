السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كما انفرد "الدستور".. الجيش الملكى يرفض رحيل رضا سليم

رضا سليم
رضا سليم

أفادت تقارير صحفية مغربية، أن رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي انتظم في تدريبات فريقه خلال الوقت الراهن وأنهى تمرده.

وذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية، أن رضا سليم استأنف تدريباته مع الجيش الملكي، رغم أنه أبدى رغبته في وقت سابق بشأن خوض تجربة احترافية خارج المغرب.

وكشفت الصحيفة المغربية، عن تراجع الجيش الملكي عن قراره بالموافقة على رحيل اللاعب، والتمسك بخدماته.

وطالب مسئولو النادي المغربي، اللاعب بالعودة للمشاركة في التدريبات، بما أن إدارة النادي لم تتوصل إلى أي اتفاقات بشأن العروض المقدمة للاعب.

وكان "الدستور" قد كشف في وقت سابق عن تراجع الجيش الملكي بشأن قرار الموافقة على بيع رضا سليم. اضغط هنا

رضا سليم الاهلى الجيش الملكي الدورى المصرى الدوري المغربي

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