السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مميزات وعيوب التعليم المنزلى.. مروة رخا توضح

التعليم المنزلي
التعليم المنزلي

أوضحت مروة رخا، كاتبة وموجهة مونتيسوري، مميزات وعيوب التعليم المنزلي، قائلة: "إن التعليم المنزلي يعني أن المنزل هو المسئول عن الإشراف على العملية التعليمية، أي أن ولي الأمر هو الذي يختار المناهج وهو الذي يختار الرحلات والمدرسين الذين سيساعدوننا". 

وأضافت خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن خطوات التعليم المنزلي تبدأ عندما تقرر الأسرة تعليم أبنائها تعليمًا منزليًا، والسبب الذي جعلهم يلجأون لذلك، خاصة أن طريق التعليم المنزلي ليس سهلًا، حيث يعتبر طريقًا شاقًا ومرهقًا، ولا بد للأم والأب والأسرة بأكملها أن تغير من حياتها وأولوياتها وأولويات إنفاقها، كذلك تغير من الوقت.

وأوضحت رخا أنه لكي يتعلم الابن تعليمًا منزليًا، فلا يجوز أن يكون وحده بالمنزل، وبالتالي إذا كانت الأم تعمل، فإما أنها ستعمل من البيت، أو أنها لن تعمل نهائيًا، ولو كان الأب والأم سيتناوبان، فلابد أن تكون مواعيد عملهم مرنة، وبالتالي يجب على أولياء الأمور أن تعرف أولًا السبب الذي سيجعلهم يقررون التعليم المنزلي لأبنائهم والمكسب الذي سيجنونه منه.

                       

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