الأزهر يقرر استبعاد كتاب "حياة محمد" من مكتبات المعاهد

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، منشورًا لجميع مكتبات المعاهد الأزهرية باستبعاد كتاب "حياة محمد" للمؤلف إميل در منغم، ترجمه إلى العربية عادل زعيتر، دار النشر العالم العربي برقم إيداع (۲۰۱۲/۱۹۱۱۹)، وذكر المنشور أن سبب الاستبعاد لما تضمنه من مغالطات وافتراءات وإساءة للجانب النبوي الكريم.

وطالب المنشور تكليف مسئولي المكتبات بالمناطق الأزهرية بعمل حصر شامل لكتب المستشرقين وعرضها علي اللجان المختصة لفحصها، وإعداد تقارير بشأن إبقائها أو استبعادها، حفاظًا علي السلامة الفكرية للطلاب.